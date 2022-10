Le concert de Muse à Amsterdam : Classic 21 y était !

Dire que chaque sortie d’album pour Muse, et les concerts qui s’ensuivent sont des évènements est un euphémisme. Qui plus est quand il s’agit d’une tournée dite " de petites salles ". En effet, des salles limitées à des capacités de 2000 places, même si pour beaucoup d’artistes cela représente déjà une consécration, pour Matt Bellamy et sa bande, habitués à des stades, cela reste des " petites salles ".

Cette poignée de concerts " intimistes " a été imaginée par le groupe après le plaisir pris lors des shows caritatifs donné en mai dernier à l’Apollo Theatre de Londres. S’en sont donc suivis quatre concerts aux Etats-Unis et ici, c’est trois rendez-vous prévus pour l’Europe qui s’entamaient ce soir et qui comptent Amsterdam, Paris, et Milan.

Le premier concert européen qui s’est donc déroulé hier soir au Théâtre Royal Carré d’Amsterdam fut, de fait, un sacré évènement pour le public présent, qui comptait notamment un des membres du fan-club belge de Muse.

Un évènement abrité par un écrin de luxe car, en effet cette salle datant du XIXe siècle, bordant l’Amstel au cœur de la capitale des Pays-Bas, et ayant accueilli des artistes tels que : Joséphine Baker, Sammy Davis Junior, les Jackson Five, ou encore Kate Bush, apparaît comme une bâtisse étincelante quand on s’en approche.

Une fois à l’intérieur, on se croirait un peu au Cirque Royal, si ce n’est que la capacité y est plus vaste. Malgré tout, il aurait été impossible d’y ajouter un quidam de plus tellement c’était bondé. Le contraire eut été étonnant.