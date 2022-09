"Le concert de l’aube" ou l’horloge ornithologique qui analyse les périodes de chant des oiseaux

La soprano Céline Scheen vous emmène faire un tour en pleine forêt, à la découverte des chants des oiseaux, au fil des heures de la journée. Il faut dire que le chant des oiseaux a été et est encore une grande source d’inspiration pour les compositeurs.

Pour nos oreilles amoureuses de musique, le chant des oiseaux est un doux nectar. Et nous savons combien il a inspiré les compositeurs de tous les temps. On pense évidemment à Siegfried de Richard Wagner, au rossignol amoureux de Rameau, à l’alouette et au ramier convoqués par Haydn dans la Création, au Rossignol de Stravinski, à Clément Janequin, Purcell, Couperin, Saint-Saens, Ravel…