Le Concert d’été de l’Orchestre philharmonique de Vienne comme si vous y étiez sur La Trois

Retransmis dans plus de 80 pays à travers le monde et suivi chaque année par plus de 100.000 téléspectateurs, le traditionnel concert d’été de l’orchestre philharmonique de Vienne sera diffusé ce dimanche 25 juin sur La Trois.

Ce dimanche, La Trois vous emmène au Palais de Schönbrunn, la célèbre résidence viennoise d’Elizabeth d’Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. Comme à chaque mois de juin depuis 2004, l’Orchestre philharmonique de Vienne y donnera son concert d’été, dirigé pour la première fois par le chef d’orchestre canadien Yannick Nézet-Séguin. Au programme de cette soirée mélodieuse : des morceaux de musique française romantique et impressionniste, parmi lesquels quelques pièces d’opéra interprétées par la soliste mezzo-soprano Elina Garanca.