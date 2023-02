Le Comptoir des Ressources Créatives : une association pour soutenir les artistes et les artisans

Depuis dix ans, le Comptoir des Ressources Créatives (CRC) propose des services à des prix équitables aux créateurs de toutes les disciplines : des sculpteurs, des photographes, des musiciens ou encore des bijoutiers. Ces services sont immatériels comme des formations ou des conseils pour se lancer, ou matériels comme des outils, un four partagé ou la location d’un vélo-cargo. "Nous passons du temps à détecter les besoins des créateurs locaux. De là, ensemble, nous développons des services pour aider les artistes à mieux travailler, dans des meilleures conditions" explique François Chevalier, coordinateur du CRC de Mons au micro de nos collègues de Télé MB.

A Mons, l’association a notamment investi dans une camionnette partagée par une vingtaine d’artistes. "Tous les créateurs de la région n’ont pas forcément un véhicule d’un tel format. Ici, ils peuvent l’utiliser ponctuellement, à n’importe quel moment de l’année, sur réservation pour leurs activités professionnelles. Par exemple, pour partir en tournée ou pour aller chercher du matériel dans un magasin de bricolage", poursuit François Chevalier.

Dans sa région, chaque créateur/créatrice peut aussi échanger avec les autres membres du comptoir lors de soirées " Pitch Café ", mais aussi disposer de locaux pour tester et démarrer son activité artistique ou artisanale. Sur le site internet du Comptoir, vous pouvez d’ailleurs retrouver la liste de ces créateurs et créatrices avec une description de leur projet et des coordonnées de contact – une alternative à Facebook ou Linkedin !

L’association repose donc sur l’entraide, le partage d’expériences, la mise en réseau et la mutualisation des ressources : les artistes ou les artisans sont accompagnés à toutes les étapes de leur parcours professionnel et de leur processus de création.

Créée à Liège en 2012, cette plateforme s’est développée dans 4 autres villes wallonnes : Mons, Charleroi, Namur et Verviers. Le réseau compte plus de 2500 créateurs. 200 d’entre eux profitent au quotidien des locaux de 15 bâtiments jusque-là inoccupés d’après les chiffres fournis par le Comptoir en 2021.

