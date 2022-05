Le Comptoir des Ressources Créatives fête ses 10 ans d'existence à Liège : "On rassemble près d'un millier de créateurs et de créatrices"

Depuis, un camion mutualisé pour le transport de pierres ou de bois, un four partagé pour les céramistes, des ateliers mis à disposition,... voilà quelques uns des services proposés par ce fameux comptoir. "Le but, rappelle Julie Annick, est d’aider à toutes les étapes de leur parcours professionnel et dans toutes les disciplines : danseur, musicienne, designer, etc."

Ce sont aussi des lieux qui sont un peu des viviers d’interactions.

A liège, il existe 8 lieux mutualisés, répartis dans le centre, dans le quartier Saint-Léonard et à Sainte-Marguerite. "Ce sont aussi des lieux qui sont un peu des viviers de dynamiques, d’interactions. Et nous, on aide à mélanger et à diversifier en mettant à disposition du matériel adapté, en étant attentifs aux besoins et donc en y organisant des événements, des marchés de créateurs, en proposant des évènements qui permettent de venir présenter son projet et de le tester. C’est toujours basé sur l’écoute et l’idée de coconstruire".