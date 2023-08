Le compteur qui tourne à l’envers en Wallonie, c’est bientôt fini

Un changement est à venir pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. En Wallonie, au 1er janvier prochain, il faudra dire adieu au fameux compteur qui tourne à l’envers. Les règles changent. Elles seront un peu moins avantageuses. Résultat, beaucoup se pressent pour faire installer leurs panneaux avant l’instauration des nouvelles règles.

Les carnets de commandes de Frédéric Labis sont pleins. Il est installateur de panneaux photovoltaïques et pour lui, les affaires vont bien. "On a 4 installations prévues par jour durant les prochains mois". Et pour cause, à partir du 1er janviers 2024, le compteur qui tourne à l’envers ça sera fini en Wallonie.

Pour continuer à bénéficier du compteur qui tourne à l’envers jusque 2030, il faudra donc avoir fait certifier son installation avant le 31 décembre. Dès l’année prochaine, la Wallonie va donc s’aligner sur la Flandre et Bruxelles. Ce nouveau système sera a priori moins avantageux même si l’achat de panneaux solaires continuera de faire diminuer votre facture d’électricité. Et encore plus, si vous adaptez votre manière de consommer. "On peut lancer ses machines à laver et son lave-vaisselle pendant la journée, on peut les programmer. C’est relativement simple", explique Benjamin Wilkin. Il est directeur d’énergie commune, une société de conseils en énergie renouvelable. "On peut aussi produire son eau chaude sanitaire avec un petit système qui vient chercher l’excédent de production solaire pendant la journée. Si on va vers des véhicules électriques, on peut aussi imaginer de la recharge intelligente".

On peut aussi adapter son installation en plaçant, lorsque c’est possible, des panneaux à l’est et à l’ouest de sa toiture pour ainsi s’assurer de l’électricité solaire du matin jusqu’au soir.