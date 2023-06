Le compost, un danger pour la santé de nos animaux ?

Le compost a de nombreux avantages, mais il peut être nocif pour nos animaux de compagnie s’ils viennent y chercher à manger. Dans le 6/8, notre vétérinaire Bénédicte Flament nous explique comment empêcher les risques.

Le compost est une pratique qu’on retrouve de plus en plus fréquemment et qu’on recommande puisqu’elle permet de recycler les déchets organiques et d’éviter de surcharger les poubelles ménagères.

Quand on fait un compost à la maison, on ajoute successivement des couches de déchets organiques dans un récipient. Quand on a un jardin et qu’on fait son compost à l’extérieur, il se trouve accessible aux animaux et peut mettre en danger leur santé.