Le compositeur ukrainien Igor Poklad, sauvé des bombardements grâce à un message diffusé sur Facebook

Le compositeur ukrainien Igor Poklad, sa femme et leurs deux chiens ont réussi à quitter Vorzel, l’une des premières villes bombardées par la Russie, dans la banlieue de Kiev, après avoir passé deux semaines reclus dans leur cave, sans eau ni électricité. C’est grâce à un appel à l’aide sur Facebook que le sauvetage a pu s’organiser.

Il y a quelques jours, Dmitry Gordon publiait sur son compte Facebook un appel à l’aide "Nous devons sauver la légende et la fierté de l’Ukraine". Dans son message, le journaliste ukrainien explique que le compositeur, âgé de 80 ans, ainsi que sa femme Svetlanna sont reclus dans leur sous-sol depuis deux semaines, sans vivres, sans électricité et sans moyens de communication vers l’extérieur. "D’après les bribes d’informations qui nous sont parvenues, leur santé n’est pas bonne", insiste-t-il avant d’ajouter "J’espère que ce message sera lu par des personnes qui ont la possibilité d’aller chez lui et de l’aider."

Un appel à l’aide qui a été fortement relayé sur les réseaux sociaux, permettant à Konstantin, un volontaire présent dans la région, de les retrouver et de les exfiltrer de Vorzel pour les mettre à l’abri. Yevhen Nyschuk, ancien ministre ukrainien de la culture, a partagé ce samedi 12 mars ce message rassurant, annonçant que "Igor Poklad, sa femme Svetlana et ses deux chiens sont en sécurité ! Je remercie Dieu et leur bienfaiteur, le volontaire Konstantin, qui, à ses risques et périls, a fait sortir la famille de Vorzel, où ils ont passé 2 semaines sous les explosions de mortiers, sans lumière ni eau, ni alimentation. Les artistes doivent créer, pas subir ça !"