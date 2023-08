Le compositeur justicier Alberic Magnard, mort en défendant son manoir contre l’armée allemande au début de la Grande Guerre

Dreyfusard de première ligne, il écrit "L’Hymne à la justice"

En grand défenseur de la Justice, Albéric Magnard va être profondément affecté par l’Affaire Dreyfus. Par la condamnation de l’officier en première instance – bien entendu, en 1894 – mais aussi et surtout par la confirmation de sa culpabilité en appel et par l’acquittement de celui qui s’avérera être le réel coupable de l’affaire, le commandant Ferdinand Estherazy. Bien sûr, Albéric Magnard s’affichera comme un défenseur de la première heure d’Alfred Dreyfus. Le jour même de la parution du célèbre "J’accuse" d’Emile Zola, il adressera à l’écrivain ceci : "Bravo Monsieur, vous êtes un crâne ! En vous, l’homme vaut l’artiste. Votre courage est une consolation pour les esprits indépendants. Il y a donc encore des Français qui préfèrent la justice à leur tranquillité et qui ne tremblent pas à l’idée d’une guerre étrangère. Marchez, vous n’êtes pas seul. On se fera tuer au besoin." Voilà jusqu’où Albéric Magnard était prêt à aller par conviction et par honneur. Mais Magnard ne s’arrête pas aux mots : en 1899, quand Dreyfus est jugé pour la 2e fois donc, le verdict est… surprenant. L’officier est cette fois reconnu coupable avec circonstances atténuantes et sa peine est réduite à 10 ans de réclusion. Dreyfus, épuisé, avait accepté la sentence et renoncé à un pourvoi en cassation contre la promesse d’une grâce présidentielle. Pour les partisans de Dreyfus, les Dreyfusards comme on les appelait, c’était la gifle de trop. Et Albéric Magnard, scandalisé, avait immédiatement démissionné de son grade de sous-lieutenant (qu’il avait acquis pendant son service militaire), mais il l’avait fait en des termes si injurieux que le courrier était même remonté jusqu’au ministre de la Guerre. Résultat des courses, sa démission sera refusée, il devra la renouveler un an plus tard, mais cette fois dans des termes plus policés et plus officiels. C’est à cette époque-là que Magnard va composer une des oeuvres-phare de son répertoire, qui dénonce tous les "dénis de justice" comme il les appelait, ça va s’appeler "L’Hymne à la Justice", il la dédiera au verrier Emile Gallé, aussi engagé que lui dans l’affaire Dreyfus.

A la mort d’un père protecteur, les portes se ferment

A la mort de son père, Albéric Magnard va perdre beaucoup. Non seulement un père avec lequel, malgré les petites misères qui les avaient séparés, l’entente était bonne, mais il perd aussi l’un de ses plus précieux soutiens. En tant que rédacteur en chef du Figaro, Francis Magnard, le père, avait toujours protégé son fils et laissé toute liberté à sa verve incendiaire, violente, pour ne pas dire parfois franchement grossière : pour vous donner une idée, sous la plume du critique Albéric Magnard, la pianiste Blanche Selva était une " grosse vache auvergnate ", le compositeur Reynaldo Hahn était un " aimable enculé ", Edouard Colonne (le fondateur des Concerts Colonne) un " Hébreu qui donne la nausée " sans compter tous ceux qu’il aura traité de " pourceaux qui ne comprennent rien à Beethoven " ou de " brutes épaisses au-dessous de tout ". Bref, la verdeur tranchée de son langage lui aura valu beaucoup d’ennemis. A la mort de son père, les colonnes du Figaro lui sont définitivement fermées, mais surtout, on ne le programme plus nulle part ! Son nom disparaît des affiches des concerts officiels : il n’y apparaît que 2 fois en 10 ans (entre 1894 et 1904). Cela explique peut-être une partie de l’oubli dans lequel il a fini par tomber, mais surtout sa décision de quitter Paris cette même année, au mois d’août 1904. A son ami Guy Ropartz, il écrira : " Poursuivi par les maisons à 6 et 7 étages, et à quadruples dômes en casque de prussien, écœuré par les concierges, les domestiques, les sixièmes, etc. J’ai lâché Paris, sans trompette, et me suis installé définitivement dans un village de l’Oise. " Ce village, c’est le village de Baron-sur-Oise, dans lequel il s’installe avec son épouse, ses deux filles (Eve et Ondine) et puis aussi René, son beau-fils, qu’il avait recueilli et adopté tout petit. Magnard va vivre là 10 années plutôt heureuses, mais totalement coupé du reste du monde, une existence essentiellement consacrée à la composition et à sa famille.

Loin du monde, dix années de bonheur en famille au Manoir des Fontaines

Le Manoir des Fontaines, c’est comme ça que s’appelait la propriété acquise par Albéric Magnard en 1904 et dans laquelle le compositeur va mener une vie des plus solitaires – si l’on excepte sa famille bien entendu. Il va y travailler d’arrache-pied, un Trio, un opéra, une Sonate pour violoncelle et piano, mais surtout sa 4e et dernière symphonie. C’est bien simple, en 10 ans, il ne sortira que 4 fois de son domaine, pour aller diriger à l’étranger l’une de ses symphonies ou pour assister à la représentation de l’une ou l’autre de ses œuvres. Albéric Magnard ne fait plus qu’un avec son manoir, dans une sorte d’unité harmonieuse et supérieure, et ce lieu-là, il le considère sans doute presque comme le sanctuaire de ses valeurs suprêmes que sont Justice et la Beauté.

Ce sont peut-être ces valeurs-là qu’il a senties en danger à l’heure où des soldats voulaient investir sa maison, et c’est peut-être ce qui l’a motivé à tenir tête, crânement, désespérément, à tout un détachement de uhlans, armé de son seul pistolet chargé de seulement 6 balles. Magnard aura été seul, comme il l’avait finalement toujours voulu : lui qui fuyait désormais les manifestations officielles, les comités, et ignorait superbement les invitations que lui adressait de temps en temps la capitale. Dans son village, même, il se tenait farouchement à l’écart des autochtones. Pas question de se mêler aux villageois, ni de nouer le moindre contact avec ses voisins. C’est peut-être ce qui aura poussé certains habitants de Baron-sur-Oise à le dénoncer, à l’heure du passage des troupes allemandes dans le village.