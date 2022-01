Le compositeur français Alain Bancquart nous a quittés

Le compositeur Alain Bancquart, qui était également violoniste, altiste, chef d’orchestre, pédagogue et homme de radio, est décédé ce jeudi 27 janvier 2022 à l’âge de 87 ans.

Né à Dieppe en 1934, Alain Blancquart fait ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, d’où il ressort en 1960 diplômé en violon, alto, musique de chambre, contrepoint, fugue et composition. En composition, il suivra l’enseignement de Darius Milhaud et de Louis Sager ensuite.

A la fin de ses études, il entre à l’Orchestre National de la RTF en tant que troisième alto solo. Un poste qu’il occupera de 1961 à 1973, pour ensuite passer à la direction musicale des orchestres de régions de l’ORTF de 1973 à 1974 et celle de l’Orchestre national de France de 1975 à 1976.

En 1977, il est nommé Inspecteur de la Musique au Ministère de la Culture, fonction qu’il occupe jusqu’en 1984. Pleinement investi dans la mise en valeur de la musique contemporaine, Alain Bancquart participe à la création du Centre de Documentation de Musique Contemporaine et de l’association Musique Française d’Aujourd’hui en 1978. Il fonde également le Collectif de Recherche Instrumentale et de Synthèse Sonore, qui se donne pour mission d’étudier l’impact et le potentiel musical des nouvelles technologies électroniques. Homme de radio, il était également le producteur de l’émission "Perspectives du XXe siècle" à Radio France.

Tout au long de sa carrière, d’instrumentiste, de chef d’orchestre et d’homme politique, Alain Bancquart ne cessera jamais de composer, portant son travail sur l’étude des micro-intervalles. Il laisse derrière lui un répertoire riche, composé de nombreuses œuvres vocales, des quatuors à cordes, deux concertos pour violon mais également une partition concertante pour violoncelle et ensemble, des symphonies pour grand orchestre, des pièces pour flûte, ou encore deux opéras de chambre.