Le compositeur britannique Harrison Birtwistle est mort à 87 ans

Harrison Birtwistle, l'un des principaux compositeurs de musique contemporaine britanniques, est mort à l'âge de 87 ans, a annoncé lundi son éditeur.

Birtwistle, né en 1934 à Accrington dans le nord de l'Angleterre, il avait composé son premier opéra, "Punch and Judy", à la fin des années 60. Parmi ses plus grands succès figurent "Gawain" et "Le Masque d'Orphée".