Le compositeur belge Wim Henderickx est décédé à l’âge de 60 ans

Nous apprenons le décès du compositeur belge Wim Henderickx à l’âge de 60 ans. C’est un grand compositeur qui nous quitte.

Le pédagogue et compositeur était né en mars 1962 à Lierre en Belgique. Il avait étudié au Conservatoire royal d’Anvers, à celui de La Haye et s’était également perfectionné à l’IRCAM ou encore à Darmstadt. Il était professeur aux Conservatoires d’Anvers et d’Amsterdam.

Son style musical, résolument moderne, lui a valu certaines récompenses prestigieuses. Ses influences étaient diverses, s’intéressant aux compositeurs comme Bela Bartok, Iannis Xenakis ou Olivier Messiaen — pour ne citer qu’eux — mais aussi à des façons de penser les timbres et les structures musicales hors de nos codes occidentaux.

En février 2019, c’est à Bozar que la harpiste Agnès Clément créait le Harp Concertino de Wim Henderickx, accompagnée de l’Orchestre de La Monnaie sous la direction d’Alain Altinoglu. Inspirée par de nombreuses œuvres, dont la 5e et 6e Symphonies de Beethoven, cette pièce éthérée et forte du compositeur se voulait comme un "doux silence après une énorme tempête".

Ces dernières années, il avait également composé Songs of Nature, pièce en quatre mouvements dont la première a eu lieu en mars 2021 avec le B’Rock Orchestra accompagné de la soprano Ilse Eerens, lors du Klarafestival Online. En mars 2022, c'est son Concerto pour clarinette - Sutra qui a été créé à Glasgow par la soliste Annelien Van Wauve et le BBC Scottish Symphony Orchestra sous la direction de Martyn Brabbins.

Le compositeur avait aussi récemment composé un opéra, The Convert — d’après le livre Le cœur converti (2018) de Stefan Hertmans — sur un livret de Krystian Lada, dont la première a eu lieu en mai 2022 à Anvers. La première française de l’opéra aura lieu à Rouen en mai 2023.