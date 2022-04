Le compositeur belge Philippe Boesmans est décédé

C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris ce matin le décès du compositeur belge Philippe Boesmans. Il avait 85 ans.

C’était une figure de la musique classique belge et internationale. Le compositeur Philippe Boesmans s’est éteint ce dimanche 10 avril à l’âge de 85 ans. Son dernier opéra, On purge bébé, adapté d’une pièce de Feydeau, sera créé à La Monnaie au mois de décembre 2022.

Philippe Boesmans est né le 17 mai 1936 à Tongres, en Belgique. Après des études de piano au Conservatoire de Liège, il s’oriente vers la composition en tant qu’autodidacte. Intrigué par le post-sérialisme, il prend très tôt conscience de la nécessité d’en dépasser les contraintes et les exclusions. Sans renier cet héritage récent, il élabore un langage musical très personnel, où la communication avec l’auditeur retrouve une place centrale.

Producteur à la RTBF (1961), Philippe Boesmans a été compositeur en résidence à La Monnaie de 1985 à 2007. Gérard Mortier lui a commandé plusieurs œuvres, parmi lesquelles La Passion de Gilles (1983), les Trakl-lieder (1987), ainsi que l’orchestration de L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi (1989).

Toujours pour La Monnaie, Bernard Foccroulle lui commande Reigen (1993), Wintermärchen (1999) et Julie (2005) avec des livrets de Luc Bondy. Ces opéras ont été joués dans différentes scènes internationales et ont tous connu différentes mises en scène.

En janvier 2009, l’Opéra de Paris a créé son opéra, Yvonne, princesse de Bourgogne, commandé par Gerard Mortier, d’après la pièce homonyme de Witold Gombrowicz et à nouveau avec un livret et une mise en scène de Luc Bondy.

Une nouvelle version de son "L’Incoronazione di Poppea" de Monteverdi intitulé "Poppea e Nerone" a été créée en juin 2012 à l’Opéra de Madrid dans une mise en scène de Warlikowski.

La création mondiale de son opéra "Au Monde" sur un livret de Joël Pommerat a eu lieu le 30 mars 2014 au Théâtre de La Monnaie à Bruxelles. Son dernier opéra en date, Pinocchio, sur un livret de Joël Pommerat d’après Carlo Collodi a été commandé par le Festival d’Aix en Provence en collaboration avec La Monnaie et a été créé en 2017. Un enregistrement de l’œuvre est sorti chez Cypres en 2018. Son opéra On purge bébé - sauvé des flammes de l’incendie qui a détruit l’appartement de Boesmans – sera créé en décembre prochain à La Monnaie.

La création mondiale de Fin de Nuit pour piano et orchestre, une commande de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège a eu lieu fin février 2019.

L’œuvre de Philippe Boesmans est jalonnée de consécrations importantes : prix Italia pour Upon La-Mi (1971), participation aux principaux festivals de musique contemporaine (Darmstadt, Royan, Zagreb, Avignon, Almeida-Londres, Strasbourg, Montréal, Ars Musica-Bruxelles, Salzbourg, IRCAM, etc.) ainsi que de nombreux prix du disque : l’enregistrement de son Concerto pour violon et de Conversions s’est vu décerner pas moins de six prix, dont celui de l’Académie Charles Cros et le Prix International du Disque Koussevitzky.

En 2000, l’ensemble de l’œuvre de Philippe Boesmans a été consacré par le prix Honegger.

En décembre 2007, le DVD de "Julie" (BelAir Classiques) a reçu diverses mentions et prix e.a. le Grand Prix Charles Cros.

En 2009, Philippe Boesmans a reçu pour Yvonne, princesse de Bourgogne le "prix de la critique française" décerné pour la meilleure création de l’année.

En avril 2015, Philippe Boesmans a obtenu à Londres le "International Opera Award" pour son opéra Au monde qui a été élu meilleure création mondiale en 2014. L’enregistrement d’Au Monde a reçu le Diapason d’Or.