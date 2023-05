Le comportement des supporters et des stewards de l'Antwerp pointé du doigt : "La Pro League doit réagir"

L'Antwerp avait toutes les cartes en main pour décrocher le titre, dimanche, face à l'Union Saint-Gilloise : les hommes de Mark van Bommel menaient 1-0 à la maison et étaient en supériorité numérique depuis l'exclusion de Senne Lynen.

Mais les Bruxellois ont réussi à revenir au score et à empêcher les Anversois de déboucher le champagne, au grand dam de leurs supporters. Avant l'égalisation signée Cameron Puertas, il n'y avait - quasiment - plus de match.

"Les petits gains de temps, les pertes de balles... Malheureusement, moi, je me bats contre ça, souligne Benjamin Deceuninck dans l'Instalive de La Tribune. Dans les Coupes du monde, dans les Euro, dans les matches que l’on couvre en direct... Le football doit régler ces problèmes-là. Ça se passe au-dessus de nous. Tant que le foot ne mettra pas des règles pour empêcher les gains de temps, toutes les équipes du monde feront la même chose. Ça peut irriter quand c’est une équipe adverse, mais quand on inverse les choses on est souvent content qu’un joueur gagne 20, 30 secondes. Ça ne va pas que ça se décide un peu au cas par cas, il faudrait que ce soit plus clair pour que les fins de matches soient vraiment du jeu, pas que de l’antijeu. Là, les fins de matches à suspense, c’est toujours la même chose, il ne se passe plus rien. Parfois, on ne joue quasiment plus, le ballon ne roule plus, le temps effectif diminue. Je trouve que c’est un problème général du foot."

"L’autre chose, ce sont les stewards, reprend Benjamin Deceuninck. J’ai l’impression que, de nouveau, on a renoncé à plein de choses. Les chaînes live doivent faire leur émission dans les couloirs à l’Antwerp et tout le monde trouve ça normal, parce que c’est risqué de faire les émissions à côté des supporters. Plusieurs personnes ont entendu des cris de singe quand Boniface est rentré au vestiaire... Mais pas de rapport. On parle de beaucoup de racisme en Espagne, en Italie, mais chez nous il y a un vrai problème de racisme aussi, et ce sont toujours les mêmes clubs. Et l’Antwerp est quand même souvent concerné. Que les stewards viennent interrompre une célébration d’une équipe adverse, là aussi visiblement tout le monde trouve ça normal. On a renoncé à plein de choses j’ai l’impression. Et la Pro League en premier doit réagir sinon ça va continuer dans ce sens-là. Mais ce sont vraiment des images choquantes je trouve. Pour l’instant je n’ai pas entendu qu’il y avait une quelconque réaction ou sanction éventuelle liée à ces événements-là."