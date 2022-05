Le comportement de Tuchel et Klopp a-t-il influencé la séance de tirs au but entre Chelsea et Liverpool ?

Thomas Tuchel et Jurgen Klopp ont deux approches différentes dans leur communication verbale et non-verbale. Là où l’entraîneur londonien dégage une attitude distante et cérébrale, celui de Liverpool dégage beaucoup de sympathie. Geir Jordet explique : "60 secondes après le coup de sifflet final, Jurgen Klopp a déjà choisi ses tireurs. Il prend dans les bras chacun de ses tireurs dans une approche intime et aimante. 1min45 après le coup de sifflet final, Klopp a déjà prononcé son speech. Pendant ce temps, Thomas Tuchel n’a pas encore choisi ses tireurs. Le coach de Chelsea réunit les joueurs autour de lui et n’a pas encore élaboré son plan. Il interroge les joueurs candidats à un tir devant tous les autres."

Le psychologue du sport insiste déjà sur la notion d’amour et de confiance donnée par Jurgen Klopp à ses joueurs. Elle s’avèrera payante. "Alors que Tuchel est toujours en train de choisir ses tireurs, Klopp en a terminé et prend le temps d’une petite partie de rigolade avec Virgil van Dijk". Le psychologue conclut son analyse en indiquant que, pour la séance de tirs au but, les joueurs de Liverpool se sont positionnés au milieu du terrain comme de coutume, mais du côté le plus proche du banc de touche, afin de pouvoir éventuellement recevoir les derniers encouragements.

Dans un exercice injustement considéré comme une loterie, chaque détail peut avoir une influence. L’attitude des coachs a-t-elle pu influencer le résultat final du match ? Il peut en tout cas faire partie du concert des éléments explicatifs, selon ce psychologue.