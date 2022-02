"Le compli-merde" : quand une remarque a priori gentille s’avère blessante

Qui n’a jamais reçu ou même jamais envoyé de "compli-merde"? Ces compliments qui ressemblent fameusement à une pique ou à une méchanceté et qui sont emplis d’une certaine violence passive, du style : "Waouw, ta nouvelle coiffure te va beaucoup mieux qu’avant" ou encore "Tu t’habilles vraiment bien… Malgré tes rondeurs." Souvent, ces compliments déguisés sont blessants et peuvent vexer la personne qui les reçoit. Les explications du Dr Caroline, psychiatre et médecin référente dans "La Grande Forme."