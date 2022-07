Le complexe sportif Amal Amjahid à Molenbeek : tout neuf mais plein de défauts

Le 14 février de cette année, le CESI - un organisme chargé de contrôler le respect des règles sur le bien-être au travail - effectue une visite du centre sportif. Le rapport de cette visite est en notre possession. Et la liste des manquements, anomalies ou problèmes divers est interpellante.

Lors du passage du CESI, les inspecteurs n'ont trouvé sur place ni secouriste, ni trousse de secours et le local infirmerie était vide; en cas de pluie, si le sterput se bouche, l'eau inonde la salle de sport; la façade en béton brut laisse pénétrer l'eau, relève le rapport. Il faudrait poser un bardage.

D'importantes lacunes en matière de sécurité inquiètent le Cesi. Qui note ainsi, à propos des caméras de surveillance : "nous n’avons pas vu de pictogramme indiquant la présence de caméras. Comme il n’y a pas d’écran de contrôle, personne ici n’a de vue sur ce qui est filmé… Même pas le concierge. À juste titre, on nous signale que personne n’a de vue sur les portes d’accès et les couloirs : impossible de savoir qui se balade dans l’établissement…"

Un agent de sécurité a bien été engagé mais... "la personne qui assure la surveillance jusque 22H30 n’a aucune formation en gestion de la violence. Pire, il n’a pas à sa disposition de téléphone fixe, ni d’internet, ni de 4G s’il y a danger et qu’il doit appeler les secours !!! S’il veut passer un appel, il doit aller dehors et utiliser son GSM personnel ! Il n’y a pas non plus de bouton d’appel relié à la police. Or, il arrive quand même régulièrement que des gamins s’incrustent aux abords de la salle, avec des intentions peu légales… de même, n’importe qui peut entrer dans le bâtiment… Nous vous conseillons vivement de former votre surveillant afin qu’il puisse d’une part se défendre, et d’autre part gérer les situations de forte tension afin qu’elles ne dégénérèrent pas. De plus, un GSM de fonction serait le bienvenu, tout en faisant en sorte que l’on puisse l’utiliser (réseau)…."