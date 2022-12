Le Complexe du Sphinx, le nouveau livre de Pascale Seys

Pascale Seys, que vous connaissez pour ses Mythes de l’Actu sur Musiq3, professeure de philosophie et auteure, a été nommée tout récemment Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française. En cette fin d’année, elle sort un nouveau livre en guise de point d’orgue à ses Mythes de l’Actu, appelé Le Complexe du Sphinx qui paraît aux Editions Racine.

Après ses quatre premiers recueils, dont le dernier Connais-toi ! Toi-même ! était paru en 2021, Pascale Seys revient en cette fin d’année 2022 avec son œuvre Le Complexe du Sphinx, un livre s’intéressant aux mythes d’hier qui contiennent une abondance de sagesse dont nous pouvons tirer des enseignements encore aujourd’hui.

Certaines expressions trouvent leurs origines dans cette mythologie. Ces échos des mythes continuent à faire partie de notre langage et constituent un pilier culturel commun pour une majorité d’entre nous.

Les thèmes universaux que ces mythes revisitent sont des sentiments ou des contextes, intemporels de nos sociétés : jalousie, corruption, vengeance, dilemmes insolubles ou encore rédemption.

Ces histoires, parfois sombres, certaines fois salvatrices, sont des miroirs de nos propres vies et de notre courage face à l’adversité. Ces mythes nous invitent à penser et repenser nos modes de vies et notre façon de penser.



