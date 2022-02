Le comparateur de prix suédois PriceRunner réclame 2,1 milliards d'euros à Google devant la justice suédoise. L'entreprise, en cours de rachat par la société de paiement Klarna, estime que le géant américain de l'internet a enfreint la loi en favorisant son propre service de comparaison de prix, Google Shopping.

La Commission européenne avait déjà infligé une amende de 2,4 milliards d'euros au groupe technologique en 2017 pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Le Tribunal de l'Union européenne, établi à Luxembourg, avait le 10 novembre dernier rejeté un premier recours du géant américain de l'internet contre cette amende. Il avait qualifié l'infraction de "particulièrement grave" et "délibérée".

Le fait d'isoler Google Shopping et de pousser les services rivaux au bas de la liste des recherches entrave effectivement la libre concurrence, avait estimé la juridiction. Cela pourrait signifier la fin de certains concurrents et conduire à moins d'innovation et moins de choix pour les consommateurs.