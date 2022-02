Le commissaire Maigret est de retour au cinéma, avec un Gérard Depardieu tout en retenue et en sobriété

"Mourir peut attendre", le 25e opus des aventures de James Bond. Le film vient de sortir en DVD et en Blu-ray…

Il s’agit du dernier Bond incarné par Daniel Craig qui a définitivement raccroché son smoking au vestiaire. Craig, c’est un animal. Il a remis en avant l’instinct primaire du héros. C’est un fauve, à la fois indomptable et violent. Mais c’est aussi un chaton, tendre et fragile.

Il n’aura joué que dans 5 Bond entre 2006 ("Casino Royale") et 2021 mais contrairement aux autres acteurs qui ont incarné 007, ces cinq films-là se tiennent et nous racontent une seule et même histoire, soit la vie tumultueuse d’un agent secret, de son incorporation à sa retraite, entre amours, trahisons, plaisirs et dangers.

Craig a remis de l’action et du sang au centre de cette saga alors que les réalisateurs de ces cinq films comme Sam Mendes ("Skyfall" et "Spectre") ont rajouté de la profondeur et de la réflexion. Cet arc narratif est donc on-ne-peut-plus complet et (auto) suffisant, à la manière d’une grande série télé, de 5 fois 2 heures.