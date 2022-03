Le commerce du luxe pour redorer Bruxelles

Brice Whittman est le gérant de Prosper- Horlogerie et Joaillerie de luxe. Nouvellement installé, il a observé qu'un renouvellement de génération de commerçants a bien lieu à Bruxelles, qui malheureusement reste très en-dessous de ce que les groupes attendent d'une capitale, comparé à Paris, Londres et New york. Sa Start-up s'est implantée dans le Triangle d'or, près du Kanal-Centre Pompidou et à côté de la Bourse. Pas de souci majeur de stationnement pour les clients: des parkings de 500 et 750 places sont disponibles à proximité. Brice est très optimiste sur l'avenir de sa boutique où il vend notamment des montres Panderai.