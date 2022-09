Le commerce des esclaves a fait la fortune de ce Belge au 18e siècle

Au cours de l’histoire, ce que l’on a appelé "le commerce triangulaire" désigne le négoce qui a été pratiqué par les puissances coloniales, telles que la France ou l’Angleterre, et qui consistait à aller chercher par bateau des esclaves en Afrique pour les amener dans les plantations sur le continent américain, et ensuite à transporter vers l’Europe des matières premières telles que du tabac, du coton, du cacao, ou du café notamment.

Un négociant en textile, qui vivait au 18e siècle dans ce qui s’appelait alors les Pays-Bas méridionaux et qui est aujourd’hui la Belgique, a fait fortune dans le commerce triangulaire en vendant notamment des esclaves et des armes qu’il transportait dans ses navires au départ d’Ostende.

Ce Belge s’appelait Frédéric Romberg (ou Friedrich Romberg). Il est né en Allemagne en 1729 et s’est établi à Bruxelles à partir de 1755. Au départ il s’occupe de commerce de tissus, mais ensuite il développe son entreprise vers le transport terrestre, puis maritime, et ouvre des succursales à Bruges, Louvain, Ostende et Gand. Son entreprise prospère au point qu’il possède une usine textile (filature, tissage et impression de coton), a des activités bancaires et d’assurance maritime. En 1782, il possède 153 navires. En 1784, il est officiellement autorisé à faire commerce d’esclaves et obtient le titre de baron.