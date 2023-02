Le commandant des pompiers de Verviers désigné Wallon de l’année

Quentin Grégoire est le Wallon de l’année. Le commandant des pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau a reçu son prix ce mercredi à Namur. Quentin Grégoire a 39 ans. Il a une formation d’ingénieur industriel en construction. C’est un homme volontiers souriant, connu dans la région et qui dirige les pompiers de la zone VHP depuis janvier 2017. Il a vécu les inondations de 2021 comme commandant de sa zone et nous avait fait part de son amertume de ne pouvoir intervenir, ces jours-là, partout où il aurait fallu.

"Je suis heureux et surpris de recevoir ce prix. Je le prends comme une reconnaissance du travail réalisé par l’ensemble de la profession. Moi, je souhaite mettre de l’énergie dans tout ce qui est 'culture du risque' et 'culture de crise' et dans la mise en réseau des zones de secours et des autorités. Il faut travailler ensemble pour s’améliorer toujours plus."

La culture du risque et de l’anticipation, on en a beaucoup parlé au moment des inondations, c’est vraiment votre leitmotiv ?

Oui. Tout à fait. Je reste convaincu qu’on a beaucoup investi ces dernières années – jamais assez – dans le 'réactif', comment réagir après catastrophe. On doit mettre des moyens, maintenant, dans l’anticipation. Comment éviter que les crises n’arrivent, et quand elles arrivent, comment mieux réagir, pas seulement au niveau des services de secours et de sécurité, mais faire comprendre qu’on fait tous partie d’une même chaîne, que le citoyen en est le premier maillon. Il faut mettre plus d’énergie et de moyens pour aller au contact des jeunes dans les écoles, des services citoyens, des services club, des partenaires privés, des autorités locales. On doit mieux collaborer préventivement.

Après les inondations, le politique l’a-t-il compris ?

En tout cas, il y a eu une grosse réflexion. On se rend compte qu’il y a beaucoup de choses à faire en amont. Mais il faut qu’on arrive à débloquer des moyens non seulement financiers mais humains, pour pouvoir développer ce genre d’initiative. Ça se fait petit à petit au niveau local, par la formation des jeunes aux gestes qui sauvent, par les contacts avec les mouvements de jeunesse. Il faut continuer dans cette direction-là.

Il y a une amélioration, mais ce n’est pas suffisant ?

Il y a une prise de conscience, ce qui est déjà une amélioration en soi, mais il n’y a pas encore de moyens débloqués par rapport à cette problématique. C’est un appel du pied que je lance.

On a connu des commandants de pompiers beaucoup plus vindicatifs. Vous vous inscrivez plutôt dans le dialogue.

Oui. C’est par le dialogue et en essayent de comprendre les difficultés des uns et des autres qu’on va pouvoir avancer.

Vous insistez aussi sur l’éducation de la population : tout le monde peut participer aux secours quand la catastrophe arrive ?

Oui. C’est ça la culture du risque. C’est faire en sorte que chacun à son niveau se rende compte qu’il a une action à poser. Que ce soit pour se protéger soi-même. Si on parle des inondations, c’est être conscient qu’on peut avoir des sacs de sable chez soi, c’est savoir que la première chose à faire c’est écouter ce qu’on demande de faire : évacuer ou rester à la maison. C’est éventuellement se préparer à se réfugier à l’étage, c’est appeler les secours au bon moment, ne pas les appeler quand ce n’est pas nécessaire, c’est réagir quand quelqu’un est en difficulté. Oui, je reste convaincu que chaque citoyen est acteur de cette chaîne.

On a cité cette phrase : "les services de secours vivent dans l’urgence". Vous auriez pu la prononcer ?

- L’urgence, oui. L’urgence de réagir, l’urgence de prendre le temps de se préparer et de préparer la société. On est dans l’urgence parce que les crises n’attendent pas. C’est de manière urgente qu’il faut se préparer.

Propos recueillis par Rudy Hermans.

Le prix du Wallon de l'année a été créé en 1976. Il récompense une personne qui, par son action sociale, économique, politique ou culturelle, a le mieux servi les intérêts de la société wallonne.