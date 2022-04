Le Comité européen de la protection des données reste prudent à propos de l’accord de transfert des données vers les Etats-Unis

Le 25 mars, les États-Unis et la Commission européenne ont dégagé un accord sur un nouveau cadre pour le transfert sécurisé de données personnelles outre-Atlantique. L’EDPB (Comité européen de la protection des données), équivalent européen de l’Autorité de protection des données belge, a accueilli la nouvelle favorablement, via un communiqué, mais reste prudent et attend plus de précisions sur le contenu de l’accord.

En effet, l’accord dont il est question reste pour l’instant de principe et le texte juridique n'a pas encore été publié. Par conséquent, "les exportateurs de données doivent donc continuer à prendre les actions nécessaires pour se conformer à la jurisprudence de la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne)", a précisé le Comité européen. Pour être clair, les entreprises qui font du transfert de données doivent continuer de se référer au règlement actuel.