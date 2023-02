Le comité des sages de DéFI a suspendu Michel De Herde de sa qualité de membre de DéFI

Le Comité des sages de DéFI a décidé mercredi soir de suspendre immédiatement l'échevin schaerbeekois Michel De Herde de sa qualité de membre du parti, a annoncé jeudi matin la présidence de la formation amarante.

Cela signifie que l'échevin, inculpé pour viol de mineur "ne peut plus se prévaloir de son appartenance au parti et ce dans l'attente d'une décision judiciaire". Michel De Herde est inculpé, depuis lundi pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur de mineur de plus de 16 ans, et pour détention d'images pédopornographiques.