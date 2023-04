Le Comité d’experts climat bruxellois est favorable à une "densification intelligente"

Le comité d’experts climat de la Région bruxelloise a rendu son rapport préliminaire 2023, annonce dimanche le ministre de l’Environnement Alain Maron. Ce document contient 32 recommandations à l’attention des autorités régionales.

Dans leur premier rapport, les experts n’ont pas éludé certaines questions épineuses, dont celle de la densification, au cœur par exemple du débat autour de la friche Josaphat. Les experts recommandent de "poursuivre une densification intelligente, qualitative et abordable de Bruxelles". Concernant les zones vertes inutilisées (friches) situées en zones de construction, telles que Wiels et Josaphat, "la Région pourrait miser sur un "réensauvagement" et la création de nature en n’affectant qu’une partie minimale de la surface à des programmes de construction". "Des répartitions telles que 10-20% de bâti, 20-30% de parcs accessibles et 60% de réserves naturelles urbaines seraient possibles", écrivent les experts.