Le Comic Con de retour ce week-end à Bruxelles

Imaginez un endroit où seraient rassemblés tous vos personnages préférés de BD ou de jeux vidéo, vos héros du petit et du grand écran ? Ça existe, vous ne rêvez pas ! Ça s’appelle le Comic con et ça se passe tout un week-end à Bruxelles ! C’est le point de rencontre de tous les geeks de Belgique. Une véritable célébration de la pop culture avec une liste d’activités excessivement longue ! Au comic con, on peut se la jouer Jedi et apprendre à manier le sabre laser, assister à une master-class avec Bernard Minet ou même tailler la causette avec Christopher Lloyd, Le célèbre Doc de Retour vers le futur. C’est aussi le genre d’endroit où il n’est pas impossible que vous cassez votre tirelire en dévalisant les stands d’objets dérivés collectors.