L’acteur belge est né à Anvers le 27 septembre 1940 où il commencera sa carrière. C’est au théâtre, le Nederlands Kamertoneel, que le comédien fait ses armes. Il s’installera plus tard à Paris où il jouera pour de nombreux grands réalisateurs. Il travaille sur plusieurs productions françaises de théâtre, de cinéma et de télévision. Dans les années 1960, il partagera notamment l’écran avec Louis de Funes dans "Oscar" et avec Catherine Deneuve dans "La Chamade".

Dans les années 70, Roger Van Hool collaborera notamment avec le cinéaste belge André Delvaux pour "Rendez-vous à Bray" et "Femme entre chien et loup". Il travaillera également avec François Truffaut en 1981 sur le film "La Femme d’à côté".