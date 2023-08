Le comédien américain Bill Cosby à nouveau accusé d’agression sexuelle

Le comédien Bill Cosby est à nouveau accusé d’agression sexuelle, ont annoncé plusieurs médias samedi. La chanteuse Morganne Picard a déposé plainte contre l’acteur de 86 ans. Ce dernier l’aurait droguée et violée à plusieurs reprises entre 1987 et 1990.

La chanteuse avait rencontré Bill Cosby sur le plateau de la sitcom "The Cosby Show". Elle y aurait été invitée par Bill Cosby. Dans sa plainte, elle explique avoir perdu connaissance une fois, après avoir bu une boisson préparée par le comédien devant elle. Elle explique ensuite avoir été violée et s’être réveillée nue dans une chambre d’hôtel en ressentant des douleurs au niveau du vagin. Morganne Picard a également déposé plainte contre plusieurs entreprises dont NBCUniversal Media et Kaufman Astoria Studios. Elle considère que ces derniers n’ont pas suffisamment agi à l’encontre de l’acteur. Elle réclame à ce dernier des dommages et intérêts.

Bill Cosby a déjà été accusé par plusieurs dizaines de femmes d’agressions sexuelles. Il a été condamné en 2018 à une peine de prison de 3 à 10 ans pour avoir abusé d’Andrea Constand, mais il a ensuite été libéré parce que le procès était prétendument inéquitable. En juin, il a encore fait l’objet de deux plaintes. Dans l’État du Nevada, neuf femmes, dont l’ancien mannequin Janice Dickinson, ont porté plainte contre lui. Début juin, l’ancienne playmate Victoria Valentino a porté plainte contre Cosby pour abus sexuel.