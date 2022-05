Le combat tactique entre Manchester City et le Real Madrid expliqué par un cartoon humoristique

Alors que Manchester City a battu le Real Madrid lors de la manche aller des demi-finales de la Champions League, les Madrilènes ont réussi à limiter les dégâts et auront un sacré coup à jouer ce mercredi au Santiago Bernabeu.

Les 22 acteurs nous ont d’ailleurs probablement livré le match de l’année à l’Etihad Stadium grâce, notamment, à un grand Kevin De Bruyne et un Karim Benzema héroïque. Rien de surprenant tant la Maison blanche commence à avoir l’habitude d’être sauvée par son capitaine français.

Héros de la remontada face à Paris, il a encore évité le pire face aux Blues de Chelsea pour atteindre le dernier carré de la Coupe aux grandes oreilles. Peu séduisantes quant au jeu proposé en cette deuxième partie de saison, les troupes de Carlo Ancelotti ont été largement dominées par les Cityzens mais peuvent rêver de la finale grâce à l’inoxydable attaquant des Bleus.

Pour illustrer ce grand écart au niveau tactique, malgré le suspense qui sera bel et bien au rendez-vous mercredi, Jonas Friedrich, un commentateur allemand, a publié sur son compte Twitter un petit cartoon humoristique. Celui-ci met en scène le combat tactique livré, d’un côté par Pep Guardiola, et de l’autre par Ancelotti.

Dans le premier, on peut apercevoir un De Bruyne attentif et prenant note de chaque explication du tacticien espagnol sur un tableau rempli de flèches et d’indications. De son côté, le coach madrilène a une seule et unique consigne : donner le ballon à Benzema.