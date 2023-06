Le "combat du siècle" : en 1997, le coup de sang de Mike Tyson face à Evander Holyfield marque l’histoire de la boxe

Le samedi 28 juin 1997, à 20h40 à Las Vegas, le boxeur Mike Tyson monte sur le ring du MGM Grand Garden Arena pour combattre Evander Holyfield, dans le seul but de prendre sa revanche sur celui qui lui a pris son titre de Champion du Monde, six mois plus tôt, le 9 novembre 1996, lors d’un combat qui a déjoué tous les pronostics.

Celui qu’on surnomme entre autres "l’homme le plus méchant de la planète" paraît pourtant calme et serein pour ce match retour alors que l’enjeu est colossal, il est concentré et déterminé…

Dominé en 10 rounds lors du premier affrontement, Tyson pense pouvoir prendre cette fois-ci le dessus sur son adversaire.

Si le précédent combat entre les deux hommes avait déjà battu des records, celui-ci va placer la barre encore plus haute et les bourses sont de 35 millions de Dollars pour Holyfield et de 30 millions pour Tyson.

L’affiche reçoit le label de "combat du siècle" et l’événement sportif est retransmis dans 110 pays.

Comme en 1996, Iron Mike est donné favori, mais les avis divergent. Beaucoup pensent que son passage derrière les barreaux pour le viol de Desiree Washington, et la défaite du premier affrontement, ont montré certaines des limites de "Iron Mike".

Et ce 28 juin 1997 va bel et bien confirmer les limites de l’un des plus grands boxeurs de son époque. À cet instant, personne ne peut imaginer la tournure dramatique que va prendre la rencontre.

L’issue du spectacle va laisser les spectateurs présents et les téléspectateurs en direct du monde entier stupéfaits.