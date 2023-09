Le combat des femmes iraniennes contre un régime religieux, misogyne et tyrannique, celui des mollahs

À cette révolte, ils répliquent de manière féroce, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes et causant plus de 400 morts. Mais la peur suscitée par cette répression s'accompagne désormais d'une rage tenace et d'une propension grandissante à la désobéissance civile. Les exécutions publiques, le gazage des écoles de filles sanctionnant l'activisme des élèves, les tirs dans la foule et les arrestations n'entravent plus la détermination du peuple iranien. La contestation perdure, et des dissensions surgissent chez les Gardiens de la révolution, le rempart du régime. Ce film retrace ce soulèvement de l'intérieur en puisant dans l'avalanche de vidéos publiées sur les réseaux sociaux durant les émeutes et dans les images tournées clandestinement et courageusement sur place par une équipe iranienne. Tout en préservant leur anonymat, il recueille les témoignages de manifestants et d’activistes, éclairage complété par celui d'opposants au régime en exil. Il rappelle l'extrême pauvreté du pays et les fondations fragiles d'un pouvoir verrouillé, miné par la corruption et l'autoritarisme : le guide suprême Ali Khamenei, ce "dictateur" dont la jeunesse en colère a déchiré maints portraits, contrôle justice, élections et médias, tandis que des gangs mafieux font tourner l'économie. Dans le feu des témoignages et des images, parfois d'une grande violence, documentant cette révolte historique, au fil de cette immersion instructive et poignante, une question demeure : quel épisode décisif mettra fin à la dictature ?

"Femme, vie, liberté. Une révolution iranienne' un documentaire de Claire Billet et Mohamad Hosseini à ne pas manquer dans "Doc shot" le jeudi 07 septembre à 22h20 sur la Une. Et à revoir sur AUVIO durant 90 jours