"Le Combat des Anges" à la Cathédrale de Liège, avant celles de Namur et d’Arlon

Dans le cadre du Noël des Cathédrales, celle de Liège accueille depuis ce lundi soir et jusqu’à vendredi "Le Combat des Anges".

Ce spectacle conçu par le metteur en scène Luc Petit sur un texte de Michel Teheux sera ensuite présenté à Namur (du 2 au 4 janvier) puis à Arlon (du 6 au 8 janvier).

"C’est le combat des archanges contre le dragon.", explique Luc Petit, "Donc, il y aura évidemment des anges qui s’envoleront dans la cathédrale. Il va y avoir du cirque et un dragon. Cette mise en lumière aussi de la cathédrale. C’est un spectacle à 360°. C’est surtout un texte plus humaniste que fait Michel. La naissance du Christ, bien sûr, est importante dans son texte, mais c’est pour nous un message d’espoir, un message de redémarrage après le Covid. Et forcément, de mettre dans ce lieu, l’esprit de Noël. Mais le rendre aussi accessible à tout le monde, de faire venir découvrir notre patrimoine qui est exceptionnel."

Michel Teheux, l’auteur, précise : "On va faire appel aux différents anges pour dire que, dans le temps de désespérance qui est le nôtre, il va y avoir quand même un grand combat, qui est le combat éternel, tout compte fait, dans toutes les cultures, du bien contre le mal. C’est la féerie, c’est l’émotion. C’est immersif : on joue vraiment au milieu du public. Vraiment, c’est un spectacle entier, pour toutes les générations et indépendamment des convictions qu’on peut avoir.".