Le colosse est de retour : 11e titre de champion du monde pour Teddy Riner, six ans après son dernier sacre

Il était venu à ces mondiaux pour se tester, il repart avec une médaille d’or, la 11e dans un championnat du monde grâce à sa victoire face au Russe Inal Tasoev en +100kg aux championnats du monde de Doha. A un an des Jeux de Paris, Teddy Riner envoie un message à la concurrence. Il est bel et bien de retour.

C’était une première depuis six ans. Teddy Riner disputait le championnat du monde de judo ce samedi à Doha. Et le colosse français avait fort à faire avec un tableau relevé au vu de son classement mondial, seulement 18e.

Il a dû disputer six combats et il en a gagné trois par pénalité. En finale, c'est face à Inal Tasoev, 24e mondial que tout se jouait. Si le Français s’est imposé, il a fallu attendre le golden score.

C’est donc un message envoyé à tous ses concurrents. Alors qu’il ne s’estimait qu’à 60% de ses capacités à ce mondial, Teddy Riner n’a plus qu’une idée en tête. Remporter la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris pour effacer les désillusions de Tokyo en 2021. Et devenir encore un peu plus une légende de son sport en remportant l'or olympique pour la 3e fois.