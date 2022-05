Le collège Saint-Servais, à Liège, voudrait rénover complètement sa grande salle de spectacles

Décidément, ça se bouscule pour s’inscrire dans le plan wallon de valorisation des immeubles à haute valeur patrimoniale, l'un des volets de la relance régionale. Après d’autres dossiers, voici un édifice situé dans la cour du collège Saint-Servais : il date de la toute fin du dix-neuvième siècle. C’est la période reine des charpentes et structures métalliques, ce qui permet de construire une salle qui puisse accueillir plus d’un demi-millier de spectateurs. Il se dit qu’elle a été la plus vaste de la ville. Elle a hébergé les activités théâtrales des rhétoriciens de l’école, et à ce titre, elle a permis l’éclosion de quelques talents. Mais elle a besoin de quelques soins de rénovation. Elle est complétée de deux annexes qui ont abrité les élèves de l’internat, pour qu’ils effectuent leurs "devoirs", après les cours.

Un appel d’offres vient d’être lancé. Il s’agit de désigner un architecte qui se chargerait d’une esquisse, puis éventuellement de la réalisation de travaux d’aménagement. Essentiellement de l’isolation de la toiture et des murs, par l’intérieur pour la façade à fronton, et par l’extérieur pour le reste ; du remplacement de l’éclairage, de la chaufferie et de deux escaliers dont les pompiers ont pointé l’instabilité, ainsi que de la création d’accès pour personnes à mobilité réduite.

Il ne faut pas traîner, puisqu’il faut impérativement terminer le chantier endéans les trois ans, selon les règles des subventions européennes qui interviendraient dans le cadre des soutiens aux politiques de résilience. Le budget global est estimé à quatre millions, dont le dernier quart serait financé par le fonds de garantie des bâtiments scolaires.