Le Collège provincial du Hainaut estime légitime un master en médecine à l’Umons

Le Collège provincial a réagi, jeudi, à la décision de la ministre Valérie Glatigny (MR) dans le dossier de demande d’octroi d’un master en médecine à l’UMons. Pour le Collège du Hainaut, "L’avis défavorable exprimé par la ministre vis-à-vis de la demande d’habilitation déposée en codiplômation avec l’ULB va à l’encontre d’arguments forts et pertinents avancés par les deux institutions universitaires, et d’ailleurs entendus par les instances de l’ARES" (L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur ndlr).

Pour le Collège provincial, il est légitime de proposer un tel master dans la plus grande province de Wallonie, "Une Province marquée par de graves inégalités de santé, comme le relèvent depuis plusieurs années les statistiques de l’Observatoire de la Santé du Hainaut."

Les instances du Hainaut ont rappelé, par ailleurs, que la Province souffre "d’un manque évident de diplômés dans tous les domaines, malgré les efforts déjà consentis par les Hautes Ecoles et les Universités". "Ce différentiel négatif de jeunes Hainuyers inscrits dans les filières supérieures constitue un frein évident au redéploiement de la Province et c’est particulièrement le cas dans les professions médicales", ont indiqué les instances du Hainaut, qui appellent le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et son Parlement à ne pas suivre la position de la ministre.