Le collège de la Lys (Comines) ferme, les cours se feront à la maison

Ce mois de janvier est marqué par une nouvelle fermeture d’école à Comines. Cette fois c’est le Collège de la Lys qui a décidé de fermer toutes ses implantations : maternelle, primaire et secondaire. Les cours se donneront en distanciel dès ce mercredi matin et jusqu’au mardi 25 janvier inclus. Aucune garderie ne sera organisée. Le collège ne parvient plus à faire face à la situation sanitaire. Ce mardi 18 janvier, c’est l’institut Saint-Henri (à Comines également) qui avait annoncé la fermeture de son site et le passage en distanciel.