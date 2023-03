Le collège d'environnement de Bruxelles donne le feu vert à une exploitation "normale" du Fuse

On s'en souvient, début janvier, l'administration Bruxelles-Environnement imposait à la discothèque "Fuse", située rue Blaes, dans le quartier des Marolles, des conditions strictes d'exploitation : fermeture à 2 heures du matin et un volume sonore réduit. Pour les responsables du Fuse, ces conditions drastiques rendaient l'exploitation de la discothèque impossible et ils décidaient de la fermer le temps de dégager une solution.

La décision de Bruxelles-Environnement faisait suite à la plainte d'un riverain et suscita un torrent de réactions politiques en sens divers, du soutien affiché au Fuse, présenté comme un élément du patrimoine culturel de Bruxelles, à la compréhension pour le sort des riverains, dérangés par le bruit et les attroupements occasionnés par l'activité de la boîte de nuit.

A la suite de ces réactions, un compromis fut mis en place le 25 janvier, remplaçant les conditions initiales par d'autres moins sévères, ce qui amena la réouverture de la discothèque.

Nouvel épisode ce mardi : saisi de recours, venus à la fois des plaignants et des exploitants, le Collège d'environnement a annulé la décision du 25 janvier de Bruxelles-Environnement. Toutes les restrictions imposées sont levées et le Fuse peut à nouveau fonctionner selon les conditions figurant dans le permis d'environnement. Mais la décision du collège a pour conséquence qu’il est tenu de respecter à la lettre les normes de bruit (les arrêtés bruit du voisinage, des installations classées et son amplifié). La décision du Collège est toutefois susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat.