Le collège communal de Tubize prive l’échevin Mourad Abdelali (DéFI) de ses attributions : majorité en péril ?

Que va faire l’échevin Abdelali ? Un recours est-il envisageable ? Va-t-il rester au collège dans ces conditions ? DéFI va-t-il quitter la majorité ? Beaucoup de questions, pas encore de réponses.

Quant aux attributions de Mourad Abdelali, elles sont réparties entre les autres échevins et le bourgmestre : Sabine Desmedt (Ecolo) récupère l'enseignement et la participation citoyenne, Pierre Anthoine (PS) s'occupera de l'économie, Walter Baseggio (PS) hérite du commerce, Sandra Dumonceau (Ecolo) reprend l'emploi tandis que Michel Januth (PS) s'occupera de l'informatique et des nouvelles technologies.