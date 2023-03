Le collectif "Stop aux dérives de la chasse" demande l’interdiction en Wallonie des munitions au plomb

Le collectif "Stop aux dérives de la chasse" (SDC) demande l’application sans délai en Région wallonne d’un règlement européen entré en vigueur le 15 février dernier interdisant dès que possible l’usage de la grenaille de plomb pour chasser dans les zones humides.

Responsable du saturnisme, l’ingestion de plomb affecte les fonctions cérébrales et cognitives, provoque des états d’anémie, perturbe les systèmes reproducteurs, nerveux et digestif, et s’avère souvent mortelle. En Wallonie, il est raisonnable d’évaluer que plusieurs dizaines de tonnes de plomb sont répandues dans la nature chaque année, estime SDC. Ce métal a été banni de la plupart de nos utilisations industrielles. Il est incompréhensible qu’on permette encore aux chasseurs d’en répandre, poursuit le collectif, qui fait remarquer que, malgré le caractère obligatoire et direct d’un règlement européen, celui dont il est question ici n’a pas encore entraîné une adaptation de la législation wallonne. "Ainsi, la distance minimale autorisée en Wallonie pour l’emploi de la grenaille de plomb pour la chasse est de 50 mètres par rapport aux zones humides, alors qu’elle devrait être étendue à 100 mètres. L’usage du plomb nickelé doit également être interdit, ce qui n’est pas encore le cas dans notre région", regrette SDC, qui précise encore qu'"en Flandre, depuis 2008, l’usage du plomb dans les munitions est banni partout, également en dehors des zones humides".

"Stop aux dérives de la chasse" demande aussi que l’interdiction de contenir du plomb dans les cartouches soit étendue à tous types de munitions, pour tout gibier et sur l’ensemble du territoire wallon, "d’autant plus que des alternatives existent, composées d’alliages à base d’acier, de cuivre ou de bismuth".