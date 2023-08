Le collectif Propaganza met tout en oeuvre pour développer le Street Art & le Graffiti

Propaganza est un collectif qui depuis 2012 a pour objectif de rassembler des artistes de différents horizons, issus principalement du monde du Street Art et du Graffiti, en vue de répondre à la demande grandissante des milieux de l’art urbain.

Ce collectif se démène également pour servir de lien entre les artistes et des "clients potentiels" qu’ils soient privés ou publics mais aussi pour répondre aux questions d'un public parfois peu averti en la matière.

Le collectif possède aujourd'hui son propre espace situé Rue Roosendael 20 à 1190 Forest et propose une multitude d’évènements, d’expositions et d’initiations/animations au Street art.

En dehors de ses murs, Propaganza se bat pour l’obtention de murs d’expressions libres dans les grandes villes et contre l’image péjorative que le public a, en général, des artistes grapheurs.

L’ASBL encadre et aide également les jeunes artistes à se professionnaliser d’une part, et soutient des artistes plus expérimentés d’autre part.

Concrètement, Propaganza travaille sur de nombreux projets dont

L'organisation d’expositions en vue de valoriser le travail des artistes belges

L'encadrement d’artistes (aide administrative et logistique)

La création d’événements culturels et de festivals artistiques

L'organisation d’ateliers créatifs et teambuilding

La décorations personnalisées en tout genre pour particuliers et professionnels

La re-dynamisation de l’espace public (gares, ponts, murs, etc…)

La décoration de mobilier urbain

La mise à disposition d’ateliers pour les artistes

Le soutien logistique et prêt de matériel aux artistes

L'animation de conférence sur le thème street-art et graffiti

La mise en place de visites guidées " street art et graffiti "

L'implication des femmes dans le milieu artistiques (parité homme/femme)

L'aide à l’intégration de jeunes en difficultés via des ateliers participatifs

La mise en place d’ateliers et de fresques participatives dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à l’art urbain

De nombreux artistes ont déjà pu travailler avec Propaganza dont Deal, Sizone, Spear, Mister X, ... pour ne citer qu'eux.

Une grosse exposition est déjà annoncée du 7 Octobre au 4 Novembre "WRITERS" (2e édition) incluant un weekend de vernissage les 7 & 8 octobre ! A noter absolument dans ton agenda !

Tu trouveras déjà plus d'informations au sujet de Propaganza en cliquant ICI ou en t'abonnant au compte Instagram Propaganza

TARMAC soutient le collectif et te mettra au courant de toutes les actualités mais aussi sera présent lors de différents événements mis sur pieds.

"If Art is a Crime, please G-D forgive me"