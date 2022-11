Le collectif Pakman érige une Pierre de Rosette pour le climat à Bruxelles

Le Collectif Pakman regroupe des citoyens de tous horizons qui se sont associés pour dénoncer le déni climatique et inciter tous les niveaux de pouvoir à prendre rapidement et démocratiquement les décisions qui s’imposent. "Ces dernières années, aucun continent n’échappe aux phénomènes climatiques extrêmes : inondations, typhons, incendies, canicules, etc." Ces catastrophes ne vont faire que se multiplier et s’intensifier. "Et malgré la responsabilité "sans équivoque" de l’homme dans le changement climatique, nous minimisons, freinons, procrastinons."

Pourtant, il est encore temps d’agir. Le troisième volet du sixième rapport du GIEC, publié le 4 avril 2022 et intitulé "Atténuation des changements climatiques", met en évidence un grand nombre de solutions pour réduire les conséquences négatives de l’activité humaine sur notre planète. "Mais, les décisions se font toujours attendre…"

C’est pourquoi, le Collectif Pakman a décidé d’organiser des actions d’interpellation et de sensibilisation. Dès lors, à l’occasion de la COP 27 en Egypte, le Collectif a confié à la sculptrice Véronique Choppinet le soin de réaliser un duplicata de la Pierre de Rosette, cette fameuse pierre qui a permis le déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Cette Pierre de Rosette 2.0 rendra hommage aux quatre auteurs du Rapport Meadows "Les limites à la croissance" datant de 1972. "Sur celle-ci sera gravé, en quatre langues, un texte dénonçant ce cinquantenaire d’inaction et d’irresponsabilité politique face au dérèglement climatique."