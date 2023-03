Le collectif Nyege Nyege investit le K1 ces 17 et 18 mars et Jam vous y invite !

Dans le cadre de la série d’événements "Night Shift" mis en place quatre fois par an au lieu d’exploitation temporaire K1, géré par le Kanal – Centre Pompidou, le collectif Ougandais Nyege Nyege a été invité à programmer un week-end de fête à Bruxelles ces 17 et 18 mars. Et puisque Jam est dans tous les bons coups, on vous fait gagner 5x2 places pour la soirée du samedi (concours au bas de cet article).