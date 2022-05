Le collectif Mensuel est de retour à Liège pour cinq nouvelles représentations de Blockbuster

Le collectif Mensuel est de retour chez lui, à Liège, pour cinq nouvelles représentations de "Blockbuster" et cela, sept ans après sa création au Théâtre de Liège. Cette fois, c’est au Manège Fonck qu’il accueille le public.

"Blockbuster" ou le détournement de grosses productions cinématographiques américaines. Pour rappel, ce spectacle est en effet réalisé à partir de 1400 plans puisés dans 160 films hollywoodiens pour imaginer, avec beaucoup d’humour, la rébellion du peuple contre le système capitaliste et les inégalités qu’il génère.

Un spectacle performance où les doublages, les bruitages et la musique sont réalisés en live. Un spectacle quelque peu visionnaire aussi où les citoyens qui se révoltent font étrangement penser au mouvement des Gilets Jaunes, né en France à l’automne 2018.

"Blockbuster", un véritable phénomène théâtral. "Dans la vie de notre compagnie, c’est en effet un phénomène" commente le comédien Renaud Riga "En septembre 2015, quand on le propose, c’est une forme relativement nouvelle, c’était un pari pour nous et on n’était pas du tout sûr de notre coup, et depuis, les 250 représentations ont été dépassées dans de très grandes salles, donc je pense qu’il y a plus de 125.000 spectateurs qui l’ont déjà vu en Belgique mais aussi en France et bien au-delà de la francophonie."

Blockbuster existe désormais dans une version allemande, anglaise, croate ou encore macédonienne. "On n’a pas de version flamande et on aimerait beaucoup aller jouer en Flandres" ajoute Renaud Riga.