Le collectif Joli-Bois à Aubange a installé une yourte pour accueillir les migrants

Un espace plus digne pour les migrants de passage, c'est ce que propose le collectif Joli-Bois à Aubange. Une yourte a été installée pour permettre à ces hommes et femmes de s'abriter provisoirement.

Le collectif Joli Bois est né juste avant la pandémie. Frédéric Baillonnet, l'un des membres, nous explique son histoire :

"C'était juste avant le premier confinement, c'est là que nous avons commencé à structurer le collectif. On a fait en sorte d'avoir une aide humanitaire qui soit pertinente pour nos amis. On tourne en général entre 10 et 15 personnes, avec une majorité d'hommes, qui viennent en grande partie du Soudan. On a bénéficié de l'aide des habitants de la commune, notamment pour les vivres. On a reçu également de l'aide d'ASBL qui nous ont sponsorisés financièrement, ou pour du matériel."