Le collectif "Atout Comedy Club" rend la scène stand-up bruxelloise plus inclusive

A Bruxelles, un collectif de stand-uppeuses a créé l' "Atout Comedy Club" dans le but de rendre la scène stand-up plus inclusive. En organisant des scènes publiques, des huis clos, des ateliers d’écriture et des tables rondes, le collectif tend à démontrer que les femmes et les minorités de genre méritent mieux que d’être l’atout “charme” de la soirée.

En 2021, Hortense Enselghem, Céline Scoyer, Lola d’Estienne, Moana Genevey et Marine Sergent lançaient l'"Atout Comedy Club" dans le but d’offrir plus de visibilité aux femmes et aux autres minorités dans le monde du stand-up. "Tout est parti d’un constat très simple" nous explique Lola d’Estienne.

Il y a deux ans, je me suis inscrite à un concours d’humoristes. Sur 60 participants, il y avait à peine 3 femmes.

Face à ce triste constat, la stand-uppeuse Lola d’Estienne décide d’en parler avec ses copines humoristes : "Au départ, c’était surtout une blague dans une conversation privée sur Facebook avec d’autres humoristes femmes, mais le manque de diversité et de représentation dans le milieu du stand-up est vite devenu une réelle discussion. Petit à petit, on a commencé à organiser des choses. Pendant le confinement par exemple, on a mis en place des ateliers d’écriture pour stand-uppeuses sur zoom. De grandes humoristes y ont participé telles que Fanny Ruwet et Lisa Delmoitiez. Ensuite, on s’est lancées dans une sorte de "phase test" l’année passée en organisant des scènes ouvertes pour voir s’il y avait un réel intérêt. Sans surprise, le résultat était positif ! Il existe une vraie demande pour les scènes dites "safe". Cette rentrée, on a décidé de se lancer pour de bon !"

Les discriminations dans le milieu du stand-up sont bien présentes. Si les femmes sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans l’humour, elles ne sont pas encore assez présentes sur les différentes scènes de la capitale nous confie Lola d’Estienne : "Il suffit de regarder les producteurs d’humoristes et les organisateurs de scènes pour le moment. Tout est géré par des hommes. " En deux ans d’expérience, Lola d’Estienne a régulièrement dû faire face à des propos sexistes. "Je me souviens du jour où quelqu’un a sous-entendu que j’avais couché avec l’organisateur de la soirée pour avoir une scène. Une autre fois, on m’a dit que le créneau de la meuf mignonne qui fait des blagues de bites était déjà été pris, alors que le créneau du petit gars mignon qui fait des blagues de bites n’a pas fini de nous étonner."

Sur les réseaux sociaux aussi, les commentaires sont bien souvent beaucoup plus négatifs et malveillants sous les vidéos des femmes humoristes que celles des hommes. Pas plus tard que la semaine passée, Lola d’Estienne partageait sur son compte Instagram un extrait de l’un de ses sketchs joué au Tarmac Comedy Club. "Juste en dessous j’ai reçu un commentaire grossophobe vis-à-vis de mon physique. Je pense également à une autre humoriste belge : DENA. Elle est d’origine iranienne, lesbienne et en parle ouvertement dans son spectacle. Après son passage au festival d’humour de Montreux, elle a reçu énormément de commentaires sexistes, racistes, homophobes."

Florence Mendez, autre humoriste belge, dénonce régulièrement le sexisme et le harcèlement dont elle est victime sur les réseaux. Appel à la haine, menaces de viols, il faut avoir le cœur bien accroché pour oser se lancer dans ce métier. "En tant qu’humoriste femme ou personne issue d’une minorité, on sait forcément que ça fait partie du package, mais avec le collectif on aimerait offrir des scènes où ça n’arrive pas. On a aussi envie de pouvoir proposer un encadrement positif et "safe" pour celles et ceux qui aimeraient se lancer. Parfois, c’est la présentation faite par le Maître de cérémonie qui pose problème. Heureusement, on est en discussion avec les autres collectifs d’humour qui existent à Bruxelles et ils ont tous l’air assez réceptif à la question."