Le Collecti.e.f 8 Maars appelle à une grève lors de la journée des droits des femmes en 2023

Le Collecti.e.f 8 maars appelle les femmes et minorités de genre à faire grève le 8 mars 2023, selon un communiqué publié jeudi. Cet appel à la grève féministe en est à sa cinquième édition. La grève est un outil de lutte qui permet de "visibiliser le rôle important que joue le travail des femmes dans le fonctionnement de cette société", indique le collectif féministe.

Selon le Collecti.e.f 8 maars la grève s'inscrit dans une lutte de longue date du mouvement féministe notamment en ce qui concerne l'écart salarial. Une femme gagne toujours 23% de moins annuellement qu'un homme, tous secteurs confondus. Qui plus est, alors que 11% des hommes travaillent à temps partiel, 43% des femmes travaillent sous ce régime sans l'avoir choisi pour autant.

La grève féministe est aussi l'occasion de militer pour le droit à disposer librement de son corps. "Nous attendons toujours la dépénalisation complète de l'IVG" en Belgique, rappelle le collectif qui insiste aussi sur la nécessité de l'accessibilité des services de santé pour toutes en pointant du doigt notamment la taxation des protections hygiéniques et les progrès à faire dans l'éducation à la sexualité et la prévention des violences sexuelles et sexistes ainsi que l'écoute des victimes d'homophobie ou de transphobie.

Le Collecti.e.f 8 maars tient aussi à mettre en lumière les violences faites aux femmes et rappelle que 2022 compte déjà 22 féminicides et qu'en moyenne 20 plaintes sont déposées par jour pour des faits de violences conjugales.

La participation à la grève féministe peut se faire via un arrêt de travail d'une heure ou une journée ou une non-participation aux tâches domestiques ou aux cours.