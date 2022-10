Le collant, cette icône de la fast fashion que la mode responsable tente de réparer.

Un trou, une déchirure, des bouloches ou cette longue ligne fine inhérente à une ou plusieurs mailles filées… Il existe mille et une raisons de jeter ses collants et elles sont fréquentes. De quoi accroître la montagne de déchets induite par l’industrie textile, toujours plus néfaste pour la planète. D’après l’association Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP), près de 130 millions de paires de collants sont vendues en France chaque année et 104 millions sont dans le même temps jetés, soit plusieurs milliers de tonnes de déchets… Rapportées aux quelque 8 milliards de paires vendues dans le monde, il y a de quoi s’interroger sur l’avenir de cet accessoire pourtant incontournable.

Il faut dire que le collant ne jouit pas d’une très bonne image en matière de durabilité. D’après une enquête menée par HOP en 2018 auprès de 3000 personnes (essentiellement des femmes), le collant ne dépasserait pas les six utilisations dans 72% des cas.

Quatre sondés sur dix affirment ne pas les utiliser plus de deux à trois fois, grand maximum.

Pour couronner le tout, les collants filés (50%) et les collants troués (42%) finissent le plus souvent à la poubelle (64% des cas). Seuls 24% des répondants les réutilisent de diverses façons et encore moins (de l’ordre de 10%) les déposent dans une borne de recyclage ou de collecte. Et le collant en nylon met au moins 40 ans à se décomposer… De quoi motiver certains acteurs de la mode à tenter de réinventer cette pièce star du dressing féminin.