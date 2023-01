Le collagène, cette protéine naturelle, nouvel eldorado jeunesse de l'industrie cosmétique

À l’heure où de plus en plus de gens se soucient de leur apparence physique, on présente le collagène comme la nouvelle substance miracle qui pourrait la clé du rajeunissement de la peau. Mais un petit rappel s’impose. Qu’est-ce que le collagène ?

C’est une protéine naturellement présente dans le corps qui a plusieurs fonctions. C’est l’un des composants majeurs de nombreux tissus du corps humain comme la peau, les os, les dents. On la trouve aussi dans les vaisseaux sanguins et le système digestif. C’est la " colle " qui aide à maintenir le corps ensemble et qui contribue à donner force et élasticité à nos tissus. Et cerise sur le gâteau, le collagène, avec l’élastine, donne à la peau un aspect éclatant, jeune et pulpeux.

Malheureusement, il s’épuise avec l’âge. Selon la revue Plastic and Aesthetic Research, nos niveaux de collagène diminuent en moyenne de 1% à 1,5% au début de l’âge adulte., provoquant des rides et un relâchement cutané.

Des apports en collagène

Dans un article paru dans la revue scientifique Live Science, le Dr Alison Ehrlich, directrice de la recherche clinique au département de dermatologie de l’Université George Washington rappelle : "Des chercheurs ont constaté que les suppléments de collagène hydrolysé augmentaient l’hydratation et l’élasticité de la peau chez plus d’un millier de participants, avec des améliorations qui duraient environ quatre semaines après la supplémentation."

Et le commerce s’est emparé de cette substance pour en faire une affaire juteuse. Les experts prédisent un marché en 2022 de plus de 16 milliards de dollars. Et cette tendance va se poursuivre au moins dans les cinq prochaines années.

Effet antioxydant

"Les peptides de collagène exercent un effet antioxydant sur la peau", explique Ehrlich. "Le collagène a également un effet puissant sur la cicatrisation des plaies".

Mais la dermatologue émet toutefois certaines réserves quant aux études qui mettent en avant les vertus du collagène :

"Certaines études portent sur du collagène associé à plusieurs autres ingrédients, chacun ayant le potentiel d’améliorer la peau.

De nombreuses études sur les suppléments de collagène utilisent des échantillons de petite taille ou des sujets animaux, ce qui peut affecter la force et la fiabilité des données.

Les améliorations sont parfois autodéclarées, ce qui signifie que les participants jugent l’apparence de leur peau plutôt que des mesures précises prises. "

Quels sont les traitements à base de collagène et comment les utiliser ?

Il existe des compléments alimentaires favorables au maintien de la santé de la peau. Par exemple, les compléments contenant de la vitamine A permettent de protéger la peau de la perte d’élasticité.

Ceux constitués de vitamine C participent à la synthèse du collagène dans le corps humain, quand la vitamine E, elle, protège les cellules des effets oxydants du stress. On en trouve dans le commerce sous forme de crèmes, d’injections ou de boissons.

Les boissons ou les gélules à base collagène seraient efficaces selon certaines études américaines parues dans le magazine Cosmopolitan : "Que ce soit en gélules ou en boisson. Il y a une perte dans l’estomac mais globalement, la majeure partie est absorbée par les parois intestinales et utilisée correctement par la peau".

Attention aux arnaques

Mais le verdict de Dominique Tennstedt : dermatologue aux Cliniques Universitaires St-Luc UCL est sans appel :

" Les crèmes à base de collagène, ça ne marche pas ! Tout simplement parce que les molécules ne peuvent pénétrer la peau !

Ça reste à la surface comme une graisse mais il n’y a pas de pénétration possible !

Par ailleurs, les boissons n’ont pas plus d’effets que l’ingestion d’aliments qui en contiennent naturellement.

Et en plus, elles peuvent avoir des effets néfastes. Exemple le collagène marin (à base de déchets de poissons) qui peut contenir des résidus de mercure. Et tous ces compléments alimentaires inutiles sont en plus très coûteux ! "

Bouillon d’os

Il est possible d’augmenter votre niveau de collagène en mangeant des certains aliments comme la viande, la volaille et le poisson, les œufs.

Des aliments riches en vitamine C, y compris les agrumes, les poivrons, les baies et les tomates, les légumes verts à feuilles foncées, l’ail, les aliments riches en zinc, y compris les huîtres, les haricots, les légumineuses et les noix.

Mais l’arme absolue pour obtenir du collagène, c’est le jus d’os !

Et pour finir, ce dernier constat plutôt encourageant : stimuler la croissance de collagène dans le corps provoque un effet domino. Plus vous en avez, plus votre corps est capable d’en produire.