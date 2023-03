Le COIB prolonge le projet BE Gold jusqu'en 2032 et présente ses nouveaux athlètes

Le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a annoncé ce mardi, durant une conférence de presse, que le projet Be Gold est prolongé jusqu'en 2032. Avec ce projet, le COIB soutient des jeunes sportifs talentueux. Les partenaires et athlètes ont pris ensemble un vol symbolique vers Los Angeles, où se tiendront les Jeux Olympiques de 2028.

En 2004, le COIB, en collaboration avec la Loterie Nationale, l'ADEPS, Sport Vlaanderen et Ostbelgien, a mis sur pied le projet Be Gold.

Le but était de soutenir les jeunes talents du sport dans leur trajectoire vers le sport de haut niveau. L'objectif final est d'atteindre des top 8 et des médailles aux Jeux Olympiques.

Cette approche a porté ses fruits par le passé. Depuis les Jeux Olympiques de Pékin 2008, le projet a mené à 8 médailles et 35 top 8 durant les Jeux Olympiques.

Nina Derwael, Nafi Thiam et les Red Lions ont notamment été soutenus par le projet. Plusieurs athlètes paralympiques sont également inclus dans le programme.

Les athlètes de haut niveau actuels Nina Sterckx (halterophilie), Armand Marchant (ski alpin), Ambre Ballenghien et Arthur De Sloover (tous deux hockey) ont assisté à la cérémonie de signature au Flylounge de Bruxelles.

Les nouveaux athlètes du Be Gold ont été présentés à la presse ce mardi par Olav Spahl, le directeur du sport de haut niveau du COIB.

Il s'agit de Mimoun Abdoul Wahab (athlétisme), Merel Maes (athlétisme), Nastja Claessens (basket), Cis Backeljau (breaking), Victor Martinez-Marechal (gymnastique), Nelson Onana Alima (hockey), Arno Van Dessel (hockey), Aaron Andries (aviron), Nina Jacquemot (rugby), Eline Verstraelen (voile), Andrea Caizza (skateboard), Sarah Chaari (taekwondo) et Alexander Blockx (tennis).